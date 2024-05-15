Dibimize kadar geldi, Cuma’yı bekliyor! 81 il kaçacak delik arayacak

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Türkiye'den gitmek bilmeyen Afrika tozları, tekrar giriş yapmaya hazırlanıyor.
Cuma gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Afrika tozları da geliyor.
Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Üstelik bu kez 1-2 gün değil, tam 7 gün boyunca tepemizde kalacak.
1 hafta misafirimiz olacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Afrika tozlarının geleceğini duyurdu.
7 gün boyunca devam edeceğini belirten Hava Forum, "Son Dakika | Afrika üzerinden yurdumuza çöl tozları geliyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri misafirimiz olacak..." dedi.