Dibimize kadar geldi, Cuma’yı bekliyor! 81 il kaçacak delik arayacak
ensonhaber.com

Türkiye'den gitmek bilmeyen Afrika tozları, tekrar giriş yapmaya hazırlanıyor.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Afrika tozları da geliyor.

Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Üstelik bu kez 1-2 gün değil, tam 7 gün boyunca tepemizde kalacak.

1 hafta misafirimiz olacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Afrika tozlarının geleceğini duyurdu.

7 gün boyunca devam edeceğini belirten Hava Forum, "Son Dakika | Afrika üzerinden yurdumuza çöl tozları geliyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri misafirimiz olacak..." dedi.