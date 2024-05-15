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Dibimize kadar geldi, Cuma’yı bekliyor! 81 il kaçacak delik arayacak

Dibimize kadar geldi, Cuma’yı bekliyor! 81 il kaçacak delik arayacak Bütün Türkiye, kurtuldu gözüyle bakıyordu, kara bela tekrar geliyor. Üstelik bu kez kısa kalmayacak. 1 hafta boyunca tüm şehirleri etkisi altına alacak.