Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Dijital TL nedir? Dijital Türk Lirası ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Türkiye, bir süredir TL'yi dijitale çevirme projesi yürütüyor.

Merkez Bankası tarafından uygulanan Dijital Türk Lirası çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ilk ödeme gerçekleşmişti.

Finansal teknoloji alanında gelişmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Seçim Beyannamesi'nin duyurulması sonrasında gündeme gelen konulardan biri de Dijital Türk Lirası projesi oldu.

Dijital Türk Lirası projesinin detayları, özellikleri ve çıkacağı tarih araştırılıyor.

Peki, Dijital TL nedir ve ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Dijital Türk Lirası nedir?

Dijital para, elektronik paraların tamamına verilen isimdir. Dijital para, diğer para birimlerine dönüştürülebilir ve bankalar arasında işletilebilir.

Günün her saati çevrimiçi ve çevrimdışı her türlü işlemde kullanılabilir.

"Merkez Bankası Dijital Para Birimi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından üretilen bir dijital para birimidir. Bu para biriminin amacı, Türkiye'de yer alan kurum ve kuruluşlar arasında yapılan işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır.

Dijital TL ne zaman çıkacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu" oluşturdu.

2022 Aralık ayında Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir.

Dijital TL'nin 2023 yılında işleme girmesi bekleniyor.