Dikenli şifa! Bu meyveyi yiyen kanser hücrelerini temizliyor... Sağlık açısından birçok faydası olan meyveler arasında olan ancak çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen o meyve meğer kanser hücrelerini azaltmada etkili oluyormuş Dikenli yapısıyla dikkat çeken o meyve adeta kansere kalkan oluşturuyor.

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanında çeşitli kanser araştırmalarında tüketilen gıdaların etkisi de araştırılmaya devam edilirken o meyve, üzerinde yapılan çalışmalar kanser hücreleri üzerindeki etkisiyle şaşkına çevirdi.

Dışı dikenlerle kaplı olan bu meyvenin kanser hücrelerine karşı ilaç etkisi yarattığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda ise bu meyvenin kanser hastalıklarını yavaşlatmada etki olabileceği düşünülüyor.

Çoğu kişinin belki de adını bile ilk defa duyacağı bu meyve sağlığınız için bir kalkan oluşturacak. İşte, sağlığınıza sağlık katacak o meyve...

ADETA DİKENLİ BİR ŞİFA

Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da bulunan yağmur ormanlarında yetişen Graviola yani tarçın elması adeta bir şifa deposu olarak tüketiliyor.

C vitaminin ve bağışıklık sistemini güçlendirici antioksidanlar açısından oldukça zengin olan tarçın elması hastalıklardan korunmanızda oldukça etkili oluyor.

Bağırsakların sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesini sağlıyor, özellikle ishal gibi rahatsızlıkların hızla geçmesini sağlıyor.

Vücutta oluşan iltihaplanmaların da hızla iyileşmesini sağlıyor, bu faydası nedeniyle özellikle kış hastalıkları nedeniyle boğaz ağrısından şikayetçi olanların şikayetlerini hafifletmede de oldukça etkilidir.

Tarçın elması ağacının yaprakları çay olarak tüketildiğinde tansiyonu dengeleyici bir etki oluşturuyor.