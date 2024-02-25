Dikkat gerektiren zeka testi: Resimdeki farklı zürafayı 8 saniyede bulabilir misiniz? Sosyal medyada paylaşılan bir test büyük ilgi gördü. Peki, siz bu resimde farklı olan zürafayı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi test etmeye başlayın..

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İnternette sık sık paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu dikkat testleri büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılara farklı olan zürafayı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan zürafa ile dolu olan resimde farklı olan zürafayı en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimdeki zürafalar arasında bir tanesi diğerlerinden farklı. Peki, siz resime bakınca farklı olan zürafayı bulabilecek misiniz?

Hadi hemen test edin...

İşte o resim..

Görselde çok sayıda zürafa bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane zürafa var ve o diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Resimde 24 adet zürafa yer alıyor. Peki siz farklı olanı görebildiniz mi?

İşte resimdeki farklı olan zürafanın yeri..

En alt sıranın soldan üçüncü sırasındaki zürafanın yüzündeki lekelerin farklı olduğunu görebilenler, şahin kadar keskin gözlere sahip sayılıyor.