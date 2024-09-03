Dikkat testi: Farklı harfi 7 saniyede bulanların IQ'su 130 üzeri çıkıyor... Sosyal medyada paylaşılan bir dikkat testi gündem oldu. Peki, siz bu resimde farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz? Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

Editör: Salih Demirgan

İnternette sıkça paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

Optik illüzyon testleri gibi farklı olanı bulmaya dayalı testlerde kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanlardan 'M' harfi ile dolu olan resimde farklı harfi 7 saniye içerisinde bulmaları isteniyor.

Resimde 'M' dışında 1 farklı harf daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda 'M' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ve o diğerlerinden farklı.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Görseldeki farklı harfi bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre doldu...

İşte resimdeki farklı harfin yeri..