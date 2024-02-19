Dikkat testi: Farklı olan kediyi 10 saniyede görenler üstün zekalı kabul ediliyor Sosyal medyada paylaşılan bir test büyük ilgi gördü. Peki, siz bu resimde farklı olan kediyi kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz?

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Son dönemde sosyal medyada sıklıkla paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu testler büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılara farklı olan kediyi kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan kediler ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı kediyi en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimdeki kediler arasında farklı bir kedi türü daha yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan kediyi kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim..

Resimde çok sayıda kedi bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane kedi var ki o diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı olan kedinin yeri..