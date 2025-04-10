Dikkat testi: İki resim arasındaki farkı bulmak için 5 saniyeniz var…

Hüseyin Topuz

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı testler sosyal medyanın en popüler ve dikkat çekici içerikleri arasında yer almaktadır.

Bu testler, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılmaktadır.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkı en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Aynı iki resim arasındaki farkı bulmak için sadece 5 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkı kaç saniyede bulabileceksiniz...

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

İki resim arasında sadece bir fark yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar bu farkı 5 saniyede bulabiliyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki farkı bulabildiniz mi? Eğer siz bu resimdeki farkı bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkı bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

5...

4...

3...

2...

1...

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki tek fark kırmızı alanın arasında yer alıyor.