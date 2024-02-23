Dikkat testi: Resimdeki farklı çiçeği görebilenin tüm algıları açık sayılıyor... Detaylara en fazla dikkat eden kişiler, resimdeki farklı çiçeği 6 saniyede fark edebilir. Onlardan biri misin? Şimdi gözlerinizi test edin!

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Optik yanılsama resimleri, insan algısını kandırmak için tasarlanmıştır ve beynin dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul edilir.

Optik illüzyon bulmacalarının uygulanmasının bireylerde daha iyi problem çözme becerilerinin geliştirilmesine ve yanal düşünmenin geliştirilmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

En dikkatli gözlere sahip misiniz?

Şimdi öğrenelim!

Yukarıda paylaşılan görselde farklı türde çiçeklerin bir çeşidi gösterilmektedir.

Bir tanesi hariç bütün çiçeklerin bir çifti var.

Okuyucular için zorluk, bu farklı çiçeği 6 saniyede fark etmektir.

Bu meydan okuma gözlem becerilerinizi test edecek.

Zamanınız şimdi başlıyor! Resmi dikkatlice kontrol edin.

En yüksek görsel beceriye sahip kişiler, tek çiçeği diğer okuyuculardan daha hızlı bulabilirler.

Süre dolmadan görsele son bir kez bakın.

Ve…

Süre doldu.

Farklı çiçeği başarıyla tespit edenleri tebrik ederiz; Detaylara en fazla önem veren, en keskin gözlere sahipsiniz.

Farklı çiçeği bulamayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.