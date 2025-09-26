Abone ol: Google News

Dikkat testi: Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulanlar yüksek IQ'lu sayılıyor

Bu zeka testinde, resimdeki farklı sayıyı bulmanızı istiyoruz. Sadece çok dikkatli olan kişiler farklı sayıyı 5 saniye içerisinde farkedebiliyor. Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 09:25
Optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan eğlenceli bulmacalar olarak dikkat çekiyor.

Özellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı  saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '82' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '82' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilirsiniz?

İşte o resim;

Resimde yüzlerce '82' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 5 saniyeniz var. Süreniz başladı.

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

