Dikkat testi: Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulanlar yüksek IQ'lu sayılıyor

Optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan eğlenceli bulmacalar olarak dikkat çekiyor.

Özellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '82' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '82' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilirsiniz?

İşte o resim;

Resimde yüzlerce '82' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 5 saniyeniz var. Süreniz başladı.

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...