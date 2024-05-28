DİKKAT TESTİ! Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var

Dikkat konusunda iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bu test tam size göre.
Farklı olanı bulmaya dayalı dikkat testleri kişilerin dikkatlerini ölçme konusunda yardımcı oluyor. Son dönemde sıkça paylaşılan bu tür dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmaları isteniyor.
Aşağıdaki '980' sayısı ile dolu olan resimde farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilirsiniz?
Hadi test etmeye başlayın...
İşte o görsel...
Resimde '980' dışında 1 farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?
Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.
Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.
Resimdeki farklı sayıyı bulabildiniz mi? Resmi biraz daha inceleyin...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
Ve süre bitti.
Hadi çözüme geçelim.
İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer;