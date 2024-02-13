Dikkat testi: Resimdeki kediyi 100 kişiden 1 kişi farkedebiliyor! Bakalım siz bulabilecek misiniz? Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki evlerin arasına gizlenmiş bir kedi bulunuyor. Bakalım kediyi ilk bakışta görebilecek misiniz ?

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Sadece çok dikkatli kişilerin kısa sürede çözebildiği bir bulmaca ile yeniden sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş kediyi bulmak sizler için son derece zorlayıcı bir deneyim olacak.

Vereceğimiz resimde yüzlerce ev ve bu evlerin arasında gizlenmiş bir kedi var.

Sadece dikkatli bir şekilde bakan kişiler evlerin arasına saklanmış kediyi bulabiliyor.

Peki siz kediyi bulabilecek misiniz? İşte kedinin saklı olduğu o görsel...

Kediyi bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulabilirsiniz.

Son derece zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde gizli kediyi görebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede kediyi fark ettiyseniz dikkat konusunda son derece iyi birisiniz demektir.

Resimdeki kediyi bulamayanlar için işte testin cevabı;