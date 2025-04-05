Dikkat testi: Sadece dahiler resimdeki farklı sayıyı 8 saniyede bulabiliyor!

Hüseyin Topuz

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Bu eğlenceli bulmacada yapmanız gereken şey resimdeki farklı olan sayıyı bulmak.

Teste katılanlardan '6666' sayısı ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Görselde '6666' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi kendinizi test etmeye başlayın...

İşte o resim;

Resimde onlarca '6666' bulunuyor. Ancak bu sayıların arasında bir tane farklı sayı yer alıyor.

Bu tarz dikkat testleri zeka sınırlarını zorlayarak insanlara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 8 saniyeniz var. Süre başladı...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre doldu...

İşte resimdeki gizli sayının yeri..

Resimdeki farklı olan sayı kırmızı alanın içerisinde yer alan 6966'dır.