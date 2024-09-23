Dilekçeye dikkat! Bunu yapan daha yüksekten emekli olacak...

Yağmur Dinç
Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlayanlar emekli maaşı almaya hak kazanıyor.
Emekliliği dolanlar, dilekçesini sunarak maaşını almak istiyor.
Bu noktada, uzmanlardan gelen bazı uyarılar var.
2024 yılında emekli olmayı düşünenlerin, bu avantajları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önem taşıyor.
Çünkü emeklilik dilekçesinin verilmesi tarihi, bağlanacak maaş için önem taşıyor.
ERTELEMEYİN
2024 yılı sonu itibarıyla emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'ten sonra dilekçe verenlere göre yüzde 34'e varan oranlarda daha yüksek emekli maaşlarına sahip olabilecekleri öngörülüyor.
Bu nedenle, emekliliğini erteleyenler, emekli yaşamları boyunca önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalabilirler.