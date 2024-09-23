Haberler



Bilgi



Dilekçeye dikkat! Bunu yapan daha yüksekten emekli olacak...

Dilekçeye dikkat! Bunu yapan daha yüksekten emekli olacak... Emekliliği gelen ve dilekçesini vermeye hazırlanan vatandaşlar, 3 ay sonra emekli olacak vatandaşlara göre daha fazla maaş alacak. Bu kapsamda SGK uzmanları, yeni yılın beklenmesi taraftarı. İşte daha yüksek emekli maaşı almanın yolları...