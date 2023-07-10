Dinen haram olan işlemler için bir gayr-ı menkulün kiraya verilmesi caiz midir? Dinen haram olan işlemler için bir gayr-ı menkulün kiraya verilmesi caiz midir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden yanıt arıyorlar.

Dini açında cevabı merak edilen yüzlerce soru kurulun resmi internet sitesinde yer alıyor.

Burada bulunan bir soruyu sizler için seçtik. Cevabı en çok merak edilenler arasında "Dinen haram olan işlemler için bir gayr-ı menkulün kiraya verilmesi caiz midir?" sorusu yer alıyor.

Peki, dinen haram olan işlemler için bir gayr-ı menkulün kiraya verilmesi caiz midir? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Dinen haram olan işlemler için bir gayr-ı menkulün kiraya verilmesi caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Bir Müslüman, haram olan iş, mal veya hizmet üretimini kendisi yapamayacağı gibi, bunları yapacak kişiye de gayr-ı menkulünü kiraya veremez. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2). “Kim iyi bir işe aracılık yaparsa, onun da o işten nasibi sevabı vardır. Kim de kötü bir işe aracılık yaparsa onun da o günahtan bir nasibi sorumluluğu vardır.”

Ayrıca hadislerde de haram olan bir şeyin kullanımı, üretimi ve bu konuda başkasına yardımcı/destek olunması kesin olarak yasaklanmıştır: “Resûlullah faizi yiyene, yedirene, (sözleşmesini) yazana ve şahitlik edene lanet etti. “Onlar (bu günahta) müsavidirler (eşittirler)” buyurdu. (Müslim, Müsakat 106 (1598). Resûlullah (sas) aynı şekilde içki konusunda da sekiz kişiye Allah tarafından lanet edildiğini belirtmiş; bunlardan birinin de taşıyıcısı/yardımcısı olduğunu ifade etmiştir..

Sonuç olarak, bir Müslümanın ücret mukabilinde haram iş yapması veya yaptırması caiz olmadığı gibi, içinde haram iş yapacağı kesin olarak bilinen kişi ya da kurumlara gayr-ı menkulünü kiraya vermesi de zaruret olmadıkça caiz değildir.