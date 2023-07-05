Diş beyazlatma işlemi caiz midir? Diş beyazlatma işlemi caiz midir sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan diş beyazlatmanın dini hükmü merak ediliyor. Vatandaşlar "Diş beyazlatma işlemi caiz midir?" sorusuna yanıt arıyor.

Bu soruya yanıt arayanlar Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Diş beyazlatma işlemi caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kullanılan maddelerin içeriğinde dinen haram olan herhangi bir şey bulunmadığı ve sağlığa zarar vermediği sürece diş beyazlatma işlemi caizdir.