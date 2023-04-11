Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, resmi internet sitesinden hava durumuna dair detayları paylaştı. Paylaşılan detaylarda Türkiye'nin tamamının sağanak yağışın etkisinde olduğu görüldü. Peki, yağış ne kadar daha devam edecek?

Türkiye genelinde yazdan kalma bir günler yaşandı. Özellikle İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar artık baharın tamamen geldiğini düşürken, bugün yağışlı bir hava hakim olmaya başladı.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.