Dışarı çıkmak isteyen vazgeçecek! O şehirlerde yaşayanlar tedbir alsın… Aniden bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Özellikle o bölgelerde yaşayan vatandaşları olası tehlikelere karşı önlem almaları gerektiği belirtildi. Dışarı çıkmak isteyen bir kez daha düşünecek...

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmesine göre, ülkemiz genelinde bulutlu havanın hakim olacağı bir hava durumu öngörülüyor.

Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bazı şehirleri belirterek vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Uyarılarda, buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesine karşı önlem alınması gerektiği vurgulanarak, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları önemle hatırlatıldı.

O bölgede yaşayanlar tedbir alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yüksek bölgelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu. Ayrıca bu bölgelerdeki vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.