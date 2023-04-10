Dişil enerjiniz düşük geliyorsa mutlaka yapın! Zirveyi göreceksiniz... Dişil enerji, bir kadının aurasını etkileyen en önemli faktördür. Yüksek olması için bazı ipuçları vardır. Düşük dişil enerjiyi yükseltmek için yapmanız gerekenleri sıralıyoruz...

Dişil enerji, son günlerde sıkça konuşulan bir kavram.

Dişil enerji bir kadın olarak nasıl hissettiğimizi büyük oranda belirler aynı zamanda etrafımıza da yayar.

Aktif bir iş hayatı, aile rolleri, süregelen mücadeleler ve benzeri duygular, eril enerjiyi yükselterek dişil enerjinin baskılanmasına neden oluyor.

Dişil enerjisi düşük kadınlar, ikili ilişkilerde rahatsız hissedebiliyor.

Dişil enerjiyi ortaya çıkarmak için birçok yöntem sayılabilir. Loş bir ortam, aromaterapi yağları, mumlar, tütsüler…

Peki dişil enerjiyi yükseltmek için ne yapılabilir? İşte en çok önerilenler...

Tuzlu su

Haftada 1 kere banyodan sonra 1 litre suya 2 çorba kaşığı tuzu döküp, bu suyu sağ tarafınızdan komple tüm vücuda dökün ve 1 gece böyle kalın.

Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır.

Lavanta yağı

Afrodizyak etkisi olan ve hoş kokan lavanta yağı, boyun bölgesine sürüldüğünde dişil enerjinin artmasına yardımcı olur.

Kıyafet tercihleri

Maskülen kıyafetler yerine daha zarif ve pileli kıyafetler giymek, özellikle sarı, turuncu, kırmızı renklerini tercih etmek etkili olacaktır.

Takılar

Kolye, yüzük, bileklik gibi takıları kombinlemek dişil enerjinin yükselmesini sağlayacaktır.