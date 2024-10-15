Diz kapaklarına yulaf sürmek bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Dinç

Ölü cilt hücrelerinin birikmesi, sürtünme, güneşe aşırı maruz kalma veya hormonal dengesizlik nedeniyle diz kapaklarında kararmalar meydana gelebilir.

Günlük yaşamınızı olumsuz bir şekilde etkilediğini ve görüntü olarak kendinizi kötü hissediyorsanız bazı yöntemlerle bu kararmaların rengini açabilirsiniz.

Nasıl mı? Mesele yulaf ile...

Yulaf, diz kapaklarınızdaki kararmayı geçirmede oldukça etkili olacaktır.

YULAF PEELİNGİ

1 ölçüye 1 ölçü olacak şekilde, eşit miktarda yulaf ezmesi ve yoğurdu iyice karıştırın ve kararan dirseklerinize sürün. 20 ila 30 dakika bekletip ardından her zaman yıkadığınız gibi yıkayın. Bu işlemi, beyazlama görene dek, günde 1 kez uygulayın.