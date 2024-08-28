Doğada kendiliğinden yetişen meyvede hasat başladı! Kalbi koruyor, enfeksiyonun kökünü kazıyor... Doğada kendiliğinden yetişen ve sağlığa birçok faydası olan meyveler arasında olan kızılcıkta hasat zamanı başladı. Her derde deva olan bu meyveyi yemeyen bin pişman.

Editör: Seda Yeşilyurt

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kızılcık hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen bu meyve sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.

İçeriğinde bulunan zengin besin maddeleri ve yüksek antioksidan sayesinde uzmanların tüketimini önerdiği kızılcık yöre halkı için hem şifa kaynağı olurken hem de geçim kaynağı oluyor.

Toplanan kızılcıklar hem yöre halkı tarafından tüketilirken hem de iç pazarda alıcıları ile buluşuyor.

HER ÇEŞİDİ KULLANILIYOR

Üzümlü ilçesine bağlı olan köylerde hasadı başlayan kızılcık meyve olarak satılmasının yanı sıra aynı zamanda marmelat, şurup veya çay olarak da alıcıları ile buluşuyor.

Kızılcık, antosiyaninler, proantosiyanidinler ve kersetin gibi güçlü antioksidanlar içerdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı oluyor.

İstediğiniz şekilde tüketebileceğiniz kızılcık, kalp sağlığını destekleyici antioksidanlar içerdiğinden kalp hastalıkları risklerini önlemede oldukça etkili oluyor.

Vücudunuzdaki iltihap oranını düşürmede de etkili olan kızılcık, kronik hastalıklar ve bilişsel gerileme gibi durumların azaltılmasında etkili oluyor.

Sindirim sistemini düzenli çalışmasına da katkıda bulunan kızılcık, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını engellemede de oldukça etkili oluyor.

Damarların esnekliğini arttırmada etkili olan kızılcık, bu sayede kalp sağlığını korumada oldukça etkilidir. Kötü koleströlün düşürülmesinde de etkili olan kızılcık doğru miktarda ve düzenli tüketildiğinde sağlığınız açısından oldukça faydalı oluyor.