Doğal şifa deposu.. Kereviz sapının faydaları saymakla bitmiyor! İşte kereviz sapının mucizevi faydaları Kereviz sapının vücuda faydaları saymakla bitmiyor. İşte kereviz sapının ilk defa duyacağınız mucizevi faydaları..

Kereviz bilindiği üzere tam bir şifa deposudur. Peki kerevizin sapınında birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Çiğ halde tüketilebildiği için besin değerini kaybetmeyen kereviz sapının faydaları duyanları şaşırtıyor.

Kereviz sapı sindirim sisteminden karaciğer sağlığına kadar birçok konuda fayda sağlıyor.

Peki, kereviz sapının faydaları nelerdir? İşte kereviz sapının şaşırtıcı faydaları..

Kış mevsiminin en besleyici sebzeleri arasında yer alan kereviz sapının faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir şifa kaynağı olan kereviz sapı çiğ olarak tüketilebiliyor.

Kereviz sapları, yüksek miktarda B6, B2 ve C vitamini içermektedir. Kereviz sapları içeriğinde yer alan bileşenler yardımıyla vücutta bulunan iltihabın atılmasına yardımcı olarak, vücudun dinçleşmesini sağlıyor.

Doğal gençleştirici olarak tanımlanan kereviz sapı vücudun bağışıklık sisteminin hızla güçlenmesine olanak sağlıyor.

Kereviz sapının faydaları nelerdir?

- Her gün düzenli olarak bir kaç kereviz sapı yemek sağlığınız açısından oldukça iyi olacaktır.

- İçerisinde yüksek miktarda B ve C vitamini bulunan kereviz sapı aynı zamanda magnezyum ve potasyum açısındanda oldukça zengin bir besindir.

- Kereviz sapı günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardım eder. Kereviz sapı suyunun besin değeri oldukça yüksektir ve bu sebeple besleyici bir besindir.

- Sindirim sisteminin doğru ve dengeli çalışmasına yardımcı olur

- Kolestrolün düşürülmesinde önemli rol oynar.

- Karaciğeri korur

- Kereviz yaprağı böbrek rahatsızlıklarını önler ve böbrek taşlarının düşmesini kolaylaştırır.

- Kereviz yaprağı kansere karşı güçlü bir koruyucudur.