Doğalgazı kapatın! ŞOK’tan ısıtan fırsat: İşte çeşit çeşit ısıtıcı fiyatları Eylül ayının sonuna yaklaşırken, ŞOK market yeni indirim kataloğuyla müşterilerine sonbahar sürprizi yaptı. Bu hafta raflarda yerini alacak ürünleri arasında soğuk havaların vazgeçilmezi ısıtıcılar dikkat çekiyor. İşte ŞOK 2 Ekim indirim kataloğu…

Haber Merkezi

Eylül ayı boyunca devam eden kampanyalar, ŞOK market müşterileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Eylül'ün son günlerine gelinirken, ekim ayında mağazalarda yerini alacak yeni ürünler de merak konusu oldu.

ŞOK, 2-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu yayınladı ve bu haftanın en dikkat çekici ürünleri arasında çeşit çeşit ısıtıcılar bulunuyor.

Sonbaharın serin havasını hissettiğimiz şu günlerde, ısıtıcı ihtiyacı artarken, ŞOK market uygun fiyatlı ısıtıcı modelleriyle öne çıkıyor.

İşte ŞOK 2 Ekim indirim kataloğu…