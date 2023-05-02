Doğalgazı ödeyenler dikkat! İade işlemleri başladı; kartlara yüklenecek... 1 ay ücretsiz doğalgaz kullanımı için tarihler netleşti, ödene faturalar da çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda iptal ve iade işlemi sağlanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Filyos başarısını kamuoyuna duyurdu.

Evlerde kullanılmaya başlanacak olan doğalgaz, dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 aylık ücretsiz kullanım müjdesini de ekledi. Bu kapsamda konutlarda 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz bedava olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu tarihler arasındaki doğalgaz tüketimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Öte yandan, doğalgaz faturasını ödeyen vatandaşlar konuya dair detayları araştırmaya başladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, faturasını ödeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İade edilecek

Yılmaz konuya dair yaptığı açıklamada, "Bedava doğalgaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakki zayi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketim tespit edilecek ve sonraki ay o miktar doğal gaz kartına ücretsiz yüklenecek.