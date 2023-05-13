Doğu illeri seçim sonuçları 2023! Kars Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs Pazar günü, Türkiye'nin cumhurbaşkanı netleşecek.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercihini yapacak. Aynı zamanda milletvekili seçimi de gerçekleştirilecek.

Oy kullanma saatinin sona ermesinin ardından gözler sandıklarda olacak.

Doğu illerinde seçim sonuçları yakından takip edilecek.

Özellikle Karslılar, " 2023 Kars Seçim Sonuçları" hakkında arama motorlarında araştırmalara başlayacak.

Kars ilinin ilçeleri Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz'da oy sonuçları netleşecek.

Peki, Kars seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları 2023!

Kars 2023 oy sonuçları açıklandı mı?

Gaziantep cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacaktır. Oy sonuçları açıklandıkça haberimizde yer alacaktır.