Doğum kontrol hapı kullandı, mahkemelik oldu! Alınan karar şoke etti.. Birçok kadın tarafından kullanımı oldukça yaygın olan doğum kontrol hapları için Yargıtay kararı belli oldu. İşte, Yargıtay'ın kadın doğum haplarının kullanımına ilişkin kararı…

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanan bir kadını kusurlu buldu. Yargıtay tarafından çapıcı bir karara imza atıldı.

Nevşehir'de yaşayan bir kadın, iddiaya göre, eşinden şiddet gördüğünü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek kocasına boşanma davası açtı. Kocanın ise iddiaları reddederek, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını, sürekli olarak cep telefonunu elinden düşürmediğini ve mahrem sırlarını başkalarına anlattığını öne sürerek karşı boşanma davası açtığı belirtiliyor.

Nevşehir Aile Mahkemesi, çiftin 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle her iki tarafı da kusurlu sayarak boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, erkeğin karısına uyguladığı şiddet ve kadının kocasından gizli şekilde doğum kontrol hapı kullanması sebebiyle her iki tarafın da kusurlu olduğu belirtildi.

Kadın, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kendi kusurunun olmadığını ifade eden kadın, yerel mahkemenin kararının usul ve kanuna aykırı olduğunu iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etti. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, talebi değerlendirerek yerel mahkemenin kararını onadı.

Kişilik haklarına saldırı…

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu avukatı Dilek Yüksel, Yargıtay’ın doğum kontrol hapını boşanmada kusur olarak kabul etmesi kararının yerinde bulduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Kadın, basit bir tanımla evlilik birliğine aykırı davranmıştır. Kocanın haberi olmadan ortak çocuk olmaması için gizlice doğum kontrol hapı kullanmak, kocanın kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Yargıtay yine bir kararında, hiçbir sebep yokken kocanın çocuk istememesini de kusur kabul etmiştir.

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin hiçbir sağlık sorunu yokken çocuk istememesi, diğerinin istemesi durumunda bu geçimsizliğe ve kavgalara sebep oluyorsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Toplumun temel yapıtaşı ailedir. Anayasa’nın 41. maddesinde de ailenin önemi vurgulanmıştır. Eşlerin çocuk yapıp yapmama konusunda uyuşmazlığa düştüklerinde farklı çözüm yolları geliştirmeleri gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Sadakat yükümlülüğüne aykırı

Avukat Dilan Nergis Akkaya ise kadının kocasından habersiz doğum kontrol hapı kullanmasının sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Evlilik birliğinin devamı için eşlerin birbirine karşı dürüst davranması gerektiğini belirten avukat Akkaya, “Evlilik birliği ile ortak hayat kurmak için bir araya gelen iki yetişkin insanın, evlilik içerisinde aldığı kararları ortak bir şekilde vermesi gerekmektedir.

Kadının eşten gizli olarak doğum kontrol hapı kullanması, çocuk yapma konusunda tek başına karar aldığına yönelik iradesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Böylesine hayati bir kararın verilmesinde eşlerin karşılıklı olarak iradelerini açıklayarak birlikte karar vermesi gerekmektedir” dedi.