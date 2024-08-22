Dokunan ölüyor! 400 yıllık o ağaca yaklaşmaya kokuyorlar... Sivas’ta bulunan 400 yıllık bir meyve ağacı bölgede yaşayan vatandaşlara korku saçıyor. Yıllardır bir dalına bile dokunamıyorlar. İşte, bölge halkının dokunanın öldüğünü söylediği o ağaç...

Editör: Seda Yeşilyurt

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı olan Kertmekaracaören köyünde bulunan ve 4 asırlık olduğu söylenen o ağaç köylülere korku saçıyor.

400 yıldır zamana meydan okuyan meyve ağacı köy halkının rivayetine göre dallarının yola gelmesi nedeniyle kesilmesinin ardından küçük çaplı da olsa bu kesme işlemini gerçekleştiren kişilerin genç yaşta olsalar da hayatlarını kaybettiler.

Yaşanan bu olayların ardından köy halkı, ağaca hiç dokunmama kararı aldılar. Şimdilerde ise köyde yaşayan kişilerin dokunmaktan kaçındığı hale gelen bu ağaç serilip serpilmeye de devam ediyor.

“KİMSE AĞACA DOKUNAMAZ...”

Ağacı uzun yıllardır hiç budamadıklarını belirten köylülerde Muhtar Çipil anlattıklarıyla da şaşkınlık yarattı.

Çipil, “Bu ağaç çok eski bir ağaç. Babamdan duyduğuma göre yaklaşık 400 yıllık bir ağaç. Bu ağaç köyün tarihinden bile eski. Bizim atalarımız buraya yerleştiğinde burası tamamen ormanlık bir alanmış. Ulaş o dönem Ermenilere aitmiş. Ermeniler buradan giderken bu ormanları yok etmiş. Arada böyle tek tük ağaçlar kalmış. Bu ağaçta dağ elması yetişir.

Köy halkı arasında da ‘acı elma’ diye bilinir. Şimdi kurumaya yüz tuttu. Yabani arılar ağacın gövdesinde bal yapmış. O gövdeyi tamamen balla doldurmuş. Fırsatçı bazı arıcılar da gelip balı da arıları da almış gitmiş. Biz bu ağacı hiç budamadık bile. Eskiler anlatır önceden birkaç dalını kesenler olmuş. Sonra da genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağaca dokunmaz. Biz dokunmasak da ağaç kendine kıymış artık kurumaya başlamış” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA