Dokunan pamuk sanacak! Sertleşen havluları böyle yıkarsanız... Zamanla yumuşaklığını kaybeden havlularınızı hayata döndürme yöntemini açıklıyoruz! Bu şekilde yıkayan inanamıyor...

Banyo ve mutfak havluları en sık yıkanan tekstil ürünleri arasındadır. Zamanla yıkamaktan sertleşen havlularla elinizi yüzünüzü silmek can sıkıcı olabilir.

Havluları atmak yerine yıkama yönteminizi değiştirin, rahata kavuşun.

Sertleşen havlularınızı eski formuna döndürebilmek ve havlularınızın yumuşak formda olmasını sağlayabilmek için küvetin veya bir leğenin içerisini sıcak suyla doldurun ve içerisine sertleşen havlularınızı alın.

Gerisi çok basit...

İşte sert havluları pamuk gibi yapan o yöntem...

Havlularınız sertleştiyse;

Sıcak su doldurduğunuz kaba havluları basın. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve biraz sirke ekleyin. Yaklaşık 15-20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından ıslak şekilde çamaşır makinesine atın. Bir güzel yıkandıktan sonra, yumuşaklığına tanık olacaksınız.