Dolaba ceviz yaprağı koyun, o sorundan temelli kurtulun... Dolaplarda yaşanan çeşitli sıkıntılardan kurtulmanın yolu meğer ceviz yaprağındaymış. Kıyafetlerin arasında çıkan ve oldukça can sıkıcı olan o sorun anında halloluyormuş.

Editör: Seda Yeşilyurt

Dolap temizliğini her ne kadar düzenli olarak yapıyor olsanız da kapalı kapaklar ardından oluşan o sorunlardan kurtulmak epey zor olabiliyor.

Hiç beklemediğiniz anda ortaya çıkan ve oldukça can sıkıcı olan bu sorun kıyafetlerinize zarar verecek bir hal bile alabiliyor.

Kıyafetlerinizi korumak için ise çeşitli doğal yöntemlere başvurarak kurtulmaya çalışıyor olsanız da umulmadık anlarda yeniden karşınıza çıkan bu sorunun çözümü meğer ceviz yaprağındaymış.

Sağlığınız için oldukça faydalı olan ceviz yaprağıyla da sizi sorunlardan kurtarıyormuş. Hoş bir kokuya sahip olan ceviz yaprağını dolabınıza koyun o sorunlar nasıl kayboluyor görün.

CEVİZ YAPRAĞINDAN GELEN MUCİZE

Dolaplarda oluşan ve oldukça can sıkıcı olan sorunların başında şüphesiz güve sorunu gelir. Bu sorundan kurtulmak için ise çeşitli yollar denenir.

Ancak en etkili yol şüphesiz ceviz yaprağından geçer. Ceviz yaprağının doğal yapısı antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan doğal iyot ve esansiyel yağlar içerir ve bu sayede de yeşil ceviz yaprakları gardıroptaki kıyafetlerin arasına yerleştirildiğinde bakterileri ortadan kaldırıp güveleri uzaklaştırmada oldukça etkili olur.

Ancak ceviz yaprağı renk verebilecek bir yaprak olduğundan kıyafetlerin arasına yerleştirmek istediğinizde kurutarak yerleştirmeniz kıyafetlerde oluşabilecek lekelenmelerinde önüne geçer.