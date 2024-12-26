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Dolanan takıları bu yöntemle tek hamlede ayırın! 1-2 damla yetiyor...

Dolanan takıları bu yöntemle tek hamlede ayırın! 1-2 damla yetiyor... Birbirine dolanan hatta düğüm olan takıları pratik bir yöntemle çözmek için bu ipucunu kullanın.