Dolanan takıları bu yöntemle tek hamlede ayırın! 1-2 damla yetiyor...
Yağmur Dinç

Takı severler bu fikre bayılacak...

Takılar, özellikle kolyeler, bileklikler veya zincirli aksesuarlar gibi ince yapılı olanlar, dikkatli saklanmadıklarında kolayca düğüm olabilir.

Birbirine dolaşan takılar için doğal yöntemle ayırma çözümü bulunuyor.

Tam da takmak istediğinizde uğraşmamak için bu yöntemleri deneyin.

BEBEK PUDRASI

Karışmış zincirlere biraz bebek pudrası serpin. Bu, zincirlerin birbirine yapışmasını azaltır ve düğümleri çözmeyi kolaylaştırır.

VEYA ZEYTİNYAĞI

Zincirlerin üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatın. Bu, metalin kayganlaşmasını sağlayarak düğümleri açmayı kolaylaştırır.

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Yağmur Dinç
Editor