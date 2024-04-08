Dolaplara bir daha uğramıyor! O ağacın yaprağını koyun, güve derdine son verin.... Bakliyatlardan giysilere kadar hemen her şeye bulaşan küçük böcekler meğer o ağacın yaprağının olduğu yere uğramıyorlarmış bile. Kokusuyla tam bir güve savar olan yaprağı dilediğiniz yere koyup güve derdine son verin…

AA Özel Haber

Çoğu kişinin muzdarip olduğu güve sorunu mutfak dolaplarındaki baliyatlardan tutun kıyafet dolaplarına kadar birçok yerde oluşabilir.

Bu inatçı küçük böceklerden kurtulmak için ise türlü yöntemler vardır. Her ne kadar güveleri önlemek için kullanılan yöntemlerin başında türlü böcek ilaçları gelse de asılında bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak oldukça etkili bir doğal yöntemde vardır.

Uygulayacağınız bu basit yöntem ile birlikte ne mutfak dolaplarınıza ne de kıyafet dolaplarınıza bir daha güve uğramamasını garantileyebileceksiniz.

Dolapların içine yaprağı koyun…

Bunca zaman uygulanan türlü yöntemlerin hepsini rafa kaldıracak bu yöntem ile güve sorununun kökünü kazıyacaksınız. Dolaplara koyacağınız ceviz yaprağının etkili sonuçları sizi şaşkına çevirecek kadar kesin bir çözüm olacak.

Yeşil ceviz yaprakları antibakteriyel özelliklere sahip iyot ve esansiyel yağlar içerir. Gardıroptaki kıyafetlerin arasına yerleştirildiğinde bakterileri yok eden, aynı zamanda güveleri de uzaklaştıran bu maddeleri yayarlar. Yayılan bu maddeler sayesinde güve sorununu tarihe karıştıracaksınız.

Tabii bu ceviz yaprağı mucizesi sadece gardroplarınız için değil aynı zamanda mutfak dolaplarınızda da kullandığınızda aynı etkileri yaratacaktır.