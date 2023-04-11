Dolar bugün kaç TL? (11 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları) Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "11 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 11 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "11 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 11 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar, 11 Nisan 2023 sabahında 19,27 lira bandında işlem görüyor. Spot piyasada döviz satış fiyatları; Dolar 19,2760 lira Euro 20,9676 lira İngiliz Sterlini 23,9747 lira İsviçre Frangı 21,2387 lira Rus Rublesi 0,2358 lira Japon Yeni 0,1442