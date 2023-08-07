Dolar güne nasıl başladı, nasıl devam ediyor? 7 Ağustos 2023... Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "7 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 7 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar, 7 Ağustos 2023 sabahında 27 lira bandının hemen altında işlem görüyor. Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları: Dolar 26,9767 lira Euro 29, 6921 lira Sterlin 34,4437 lira Ruble 0,2180 liradan el değiştiriyor.