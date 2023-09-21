Dolar için kritik gün! Gözler Merkez'de... 21 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

ensonhaber.com Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "21 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 21 Eylül 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar son kapanışını 27.0450 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0293 liradan, satış fiyatı ise 27.0608 liradan işlem görüyor.

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