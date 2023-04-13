Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Nisan 2023 dolar fiyatları) Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "13 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 13 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "13 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 13 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar, 13 Nisan 2023 sabahında 19,30 lira bandında işlem görüyor. Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları; Dolar 19,3121 lira Euro 21,2406 lira Sterlin 24,1766 lira Rus Rublesi 0,2359 lira İsviçre Frangı 21,5431 liradan el değiştiriyor.