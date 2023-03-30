DOLAR KURU I Dolar bugün kaç TL bandında seyrediyor? Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "30 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 30 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "30 Mart 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 30 Mart 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar, 30 Mart 2023 sabahında 19,13 lira bandının üzerinde işlem görüyor. Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları şöyle: Dolar: 19,1446 lira Euro: 20,7710 lira Sterlin: 23,6365 lira Ruble: 0,2487 lira İsviçre Frangı: 20,8117 lira Japon Yeni: 0,1442 liradan el değiştiriyor.