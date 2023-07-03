Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 3 Temmuz 2023 Pazartesi Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "3 Temmuz 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 3 Temmuz 2023 dolar kaç TL oldu?. Kurban Bayramı tatili sonrası piyasalarda işlemler yeniden başladı. Serbest piyasada 26,0370 liradan alınan dolar , 26,0390 liradan satılıyor. 28,3900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3920 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 25,7825 lira, euronun satış fiyatı da 28,4917 lira olmuştu.