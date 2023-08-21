Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyatları! Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

İHA Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "21 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 21 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar 27,1660 liradan, euro ise 29,5590 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 27,1640 liradan alınan dolar 27,1660 liradan, 29,5570 liradan alınan euro ise 29,5590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 27,09 liradan, euro ise 29,46 liradan satılmıştı.