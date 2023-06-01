DOLAR REKOR KIRIYOR! Bugün dolar ve euro.... İşte piyasalar! Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "1 Haziran 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 1 Haziran 2023 dolar kaç TL oldu? Serbest piyasada 20,7730 liradan alınan dolar, 20,7750 liradan satılıyor. 22,1810 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 22,1830 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,7010 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 22,1090 lira olmuştu.