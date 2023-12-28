Dolar saltanatı bitti! Resmen duyuruldu: Artık kullanılmayacak... İran ile Rusya aldıkları yeni kararla birlikte ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanarak ticaret yapılmasında anlaştı.

ensonhaber.com

Dolar devri kapandı...

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir" demişti.

Putin de ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

İran ve Rusya, yapılan anlaşma ile ticarette ABD dolarının artık kullanılmayacağını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın paylaşımına göre, karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı.

Yerel para kullanılacak

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.