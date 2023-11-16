Dolar/euro bugün ne kadar, kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.
Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.
Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.
Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.
Arama motorlarına, "16 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.
Peki, 16 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,6870 liradan alınan dolar, 28,6890 liradan satılıyor. 31,0890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,0910 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.