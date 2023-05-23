Donmuş kıymayı böyle çözdüren yandı! Zehir deposuna dönüşüyor... Buzlukta bekleyen kıymayı çözdürmeye ihtiyacınız olduğunda doğru yöntemi kullanmalısınız aksi takdirde sağlık sorunlarına yol açabilir. Donmuş kıymayı kaynar suya atmak, mikrodalgaya koymak gibi yöntemler tercih edilmemelidir.

Kıyma, birçok yemekte kullanılan bir et çeşididir. Pratik olması açısından porsiyonlara ayrılır ve dondurularak saklanır. Yemek yaparken annelerimizin buzluktan çıkardığı kıymaya hepimiz şahit olmuşuzdur.

Başta bir et ürünü olduğundan ve dondurulduğundan kıymayı doğru muhafaza etmek ve tüketmek önemlidir.

Yanlış çözdürülen kıyma, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kıymanın çözülmesini bekleyecek vaktiniz yoksa, sıcak su ve mikrodalga gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz ancak bu oldukça sağlıksız bir yöntemdir.

Kıyma nasıl çözdürülür sorusuna en doğru yanıtı açıklıyoruz...

Kıymayı en hızlı çözdürme yolu

Buzlukta donmuş kıymayı çözmenin en iyi yolu, kıymayı doğru şekilde dondurmaktır.

Kıymayı alırken, uygun porsiyonlara bölebilir ve her bir porsiyonu ayrı ayrı dondurabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman sadece o porsiyonu çözdürerek kullanabilirsiniz.

Hızlı bir şekilde kıymayı çözdürmek isterseniz, soğuk su içinde çözdürme yöntemini tercih edebilirsiniz.

Kıymayı plastik bir torbaya koyun ve soğuk su dolu bir kabın içine yerleştirin. Suyun içinde kıyma hızlıca çözülecektir.

Sıcak suya atarsanız;

Kaynar su, kıymanın yapısında bulunan proteinlerin bozulmasına ve besin değerinin azalmasına neden olabilir.

Sıcak su altında çözdürme yapmak, bakterilerin hızla çoğalmasına ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Aynı zamanda kıymanın dokusu da bozulabilir.