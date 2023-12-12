Draisma Dynamo Apeldoorn - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup 8’li final turu ilk maçında Draisma Dynamo Apeldoorn ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup 16’lı final turunda eşleştiği Avusturya temsilcisi Hypo Tirol Innsbruck’a deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen İstanbul’daki maçı 3-1 kazanarak adını 8’li final turuna yazdırdı.
Rakip Draisma Dynamo Apeldoorn ise 16’lı final turundaki rakibi Karadağ ekibi Budva’ya ilk maçta 3-0 kaybetse de rövanş maçını 19-17 biten altın setle kazanarak 8’li final turuna yükseldi.
Bu turu geçen taraf, play-off etabında SC Promotey Dnipro -Partizan Beograd eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Peki, Draisma Dynamo Apeldoorn - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Temsilcimiz, CEV Cup 8’li final turunda Hollanda takımı Draisma Dynamo Apeldoorn ile kozlarını paylaşacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu turdaki ilk maç, Hollanda ekibinin ev sahipliğinde 12 Aralık Salı günü Apeldoorn kentinde oynanacak.
Omni Sport Centrum’da oynanacak karşılaşma saat 21:30'da başlayacak.