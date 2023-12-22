Düdük onda! FB-GS derbi hakemi Arda Kardeşler kimdir? Bakın kimin oğlu çıktı...

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Futbol gündemi hareketli...
Devam eden Süper Lig, 18. haftasında.
Ligde bu hafta dev derbi var; Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Maçta düdük çalacak hakem ise Arda Kardeşler oldu.
Futbol hakemlerine dair araştırılan bilgiler konusunda Arda Kardeşler'e yoğunlaşıldı.
Kariyeri ve özel hayatı merak edilen Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nerelerde görev aldı işte yanıtı...
Arda Kardeşler kimdir
3 Ocak 1988'de Bursa'da doğan Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşi.
Hakemlik kariyerine 2009'da başladı.
2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.