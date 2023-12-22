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Düdük onda! FB-GS derbi hakemi Arda Kardeşler kimdir? Bakın kimin oğlu çıktı...

Düdük onda! FB-GS derbi hakemi Arda Kardeşler kimdir? Bakın kimin oğlu çıktı... Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gerçekleşecek. Derbinin hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Futbol severler, "Arka Kardeşler kimdir" merak ediyor. İşte hakkında bilgiler...