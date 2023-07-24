DÜĞÜN BEDAVAYA GELİYOR! Çiftlere hediye gibi kredi! 2 yıl ne ödeme ne faiz... Evlilik yolundaki çiftlerin hem içini hem cebini rahatlatan "150 bin lira evlilik kredisi", hem faizsiz hem de iki yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan "evlilik kredisi", çiftlerin yüzünü güldürdü. Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi sağlanacak. Kredi ihtiyacı olan çiftlerin içine su serpen haber ile birlikte başvuru şartları ve detayları da netleşiyor. Çiftler paylaşacak 150 bin liralık kredi, Aile ve Gençlik Bankası'ndan alınacak. Bankanın ilerleyen süreçte kurulması ve dijital olarak hizmet vermesi bekleniyor. Erkek ve kadına ayrı ayrı değil, toplamda 150 bin lira kredi sağlanacak. Çiftler, kendi aralarında bölüşecek. Yaş sınırı ve başvuru şartları ise henüz açıklanmadı.