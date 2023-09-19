Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır? Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Düğünlerde, evlenen erkek ve kadının birbirlerine ve bunların anne, baba, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe hükmünde olup tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri câiz değildir. Ancak bunların dışındakiler, tahrîmen mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Hediyeler ise eşlerden hangisine verilmiş ise ona ait olur. Kimin adına getirildiği bilinmemesi hâlinde, mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir. Bunun mümkün olmaması hâlinde bulunulan yerin örf ve âdetine göre hareket edilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 4/382-383). Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir; asla geri alınamaz.