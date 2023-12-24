Dünya adım adım yok oluyor! Kitlesel yok oluşun eşiğindeyiz… Kayıtlara göre son 500 yılda tamı tamına 73 türün soyu tükendi. Bilim insanları, altıncı kitlesel yok oluşun eşindeyiz..

ensonhaber.com

Dünya geçmişten bugüne kadar birçok türün yok olduğu 5 büyük biyolojik felaket yaşadı.

Bu felaketlerin en bilineni ise, 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak dinozorların sonunu tetikleyen dev meteor. Ancak bilim insanlarına göre Dünya, bu kezde altıncı biyolojik yok oluşun eşiğinde.

Bu felaketin sebebi ise bu sefer bir meteor değil, tek sebep insanlar.

Stanford Üniversitesi'nde görevli Amerikalı ve Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi (UNAM) araştırmacıları, soyu tükenen canlı sayısında hızlı bir artış tespit etti.

Araştırmacılar, son 500 yılda 73 farklı türün yok olduğunu belirledi. Eğer insan etkisi olmasaydı, bu türlerin yok olması için 18 bin yıl gerekeceği hesaplandı.

İnsanların doğal yaşam alanlarını tahrip ederek, aşırı avlanarak ve iklim krizini tetikleyerek türlerin yok oluşunu hızlandırdığı vurgulandı.

Uzmanlar, her türün genetik mirasıyla birlikte kaybolduğunu ve bu durumun biyo-çeşitlilik için önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.