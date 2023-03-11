Dünya ülkelerindeki en tuhaf 20 yasak Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan birbirinden değişik yasak var. Bu yasaklardan en ilginç olan 20 tanesini derledik. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız!

Dünyanın birçok ülkesinde, birbirinden farklı yasaklar yer alıyor. Bazıları çok ilginç bazıları ise duruma göre uygun olabilir.

Ama genellikle ilginç yasaklar var. Diğer ülkeler ile kıyasladığımız zaman Türkiye'de yasaklar yok denecek kadar az.

Bazı ülkelerde saç stillerinden - kutlanan özel günlere kadar çeşit çeşit yasak var.

Bu yasakları derleyip, 20 tanesini bir araya getirdik. Bakalım okuduktan sonra siz ne düşüneceksiniz.

İlk olarak İran ile başlıyoruz.

- Hükümet batı tarzı saç kesimlerini yasakladı.

Suudi Arabistan ile devam edersek eğer;

-Sevgililer Günü yasak. Ayrıca o günü çağrıştıracak olan kırmızı her şeyin satışı da yasaklandı. Ancak bu yasaklar karaborsanın oluşmasına yol açtı.

Gelelim komşi Yunanistan'a...

- Yunanistan elektronik kumar oyunlarını yasaklamak isterken, kanunu çok geniş kapsamlı tutulmasından dolayı video oyunları da yasaklandı. AB'nin bastırmasıyla kanun gevşetilmi ştir.

Malezya'da da ilginç bir yasak var

-Malezya hükümeti, 2011 yılında belli bir takım karşıt görüşlü aktivistlerin kullandığı renk olduğu için tişörtten cekete, bileklikten şapkaya kadar sarı kıyafetlerin giyilmesini yasakladı.

Çin'in ilginç yasakları zaten meşhur...

-Çin bir dönem Tunus'ta gerçekleşen Yasemin Devrim'den korkarak, yasemine dar her şeyi yasakladı. Ticaretini ve adını bile...

Fransa'daki yasak biraz komik galiba

-2011 yılında Fransız mutfağını korumak için okul kantinlerinde ketçap yasaklanmıştır, patates kızartması yemiyorsanız, kullanamazsınız.

Bolivya'da halkın koyduğu yasak

-McDonald's Bolivya'da yazılı olmayan, halkın gitmeyerek uyguladığı bir yasaktır. Hala McDonalds'ın yasak olduğu tek Latin Amerika ülkesidir.

İsveç'e bir bakalım...

-Burada tokat atmak yasak. Okulu bırakan anne - babaların bile çocuklarına vurması yasak.

Kanada'da yürüteç yasak!

-Çalışmalar yürüteçlerin bebeğin motor gelişimini geciktirdiğini ortaya koyunca 2004 yılında yasaklanmıştır. Günümüzde Kanadalı bebekler yürümeyi geleneksel şekilde öğreniyor.

Danimarka'da takviye gıdaların kullanımı yasak

-İnsanların aşırı vitamin alımının önüne geçmek için uygulanan yasaktır. Ancak ucu mısır gevreklerinin bile yasaklanmasına kadar varmıştır.

Bir kez daha Danimarka'ya gidiyoruz

-Aileler devletin izin verdiği 24 bin isimden birini seçmek zorunda. Farklı isim koymak isteyen ailelerin başvuru yapıp, izin almaları gerekiyor.

Küba'da bir dönem cep telefonu yasağı varmış...

-Fidel Kastro döneminde sadece üst düzey devlet görevlilerinin cep telefonu kullanmasına izin vardı.

İran ve vitrin mankenleri

-İran'da vitrinlerde kullanılan kadın mankenlerin tesettürsüz olması yasak.

Bangladeş

-Burada ise 2011 yılından beri plastik poşet kullanılması yasak. Aslında mantıklı bir yasak diyebiliriz.

Çin'e bir bakalım!

-Çin'de dizilerde zamanda yolculuk yapmak yasak. Bu durumun ülkeyi yanlış gösterdiği düşünülüyor...

Singapur'da sakız çiğnemek yasak

-Şehrin sokaklarını ve meydanlarını temiz tutmak için 1992'den beri Singapur'da sakız ithali ve satışı yasaktır.

Rusya

-Rus hükümeti gençler arasında intihar oranlarını arttırdığı gerekçesiyle "Ulusu tehdit ettiğini" düşündüğü emo modasını yasakladı.

Çin'de reenkarnasyon yasak!

-Tibetli Budistleri kontrol altında tutmak için Çin hükümetinin bu yasağı gerekli görmüştür.

Çin ile devam edelim

-2000 yılında gençlerin vakitlerini boşa harcamalarını ve çalışmamalarını engellemek için Çin hükümeti oyun konsollarını yasakladı.

ABD