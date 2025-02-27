Dünyaca ünlü tatlı devi konkordato talep etti! Türkiye’de 78 şubesi vardı

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Ünlü fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut’un Türkiye operasyonlarını yöneten İş Gıda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle şubeleri tek tek kapatmasıyla gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Fast food zincirlerinin ardından bu kez ABD donut devi Krispy Kreme’nin Türkiye operasyonlarını elinde bulunduran şirket bir konkordato talebinde daha bulundu.

Türkiye’de 78 restoranı bulunan Krispy Kreme hakkında yapılan konkordato talebinin ardından mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

MİLYONLARCA LİRA BORÇ!

Konkordato sürecinde 3 kişilik komiser heyeti atanan donut devinin toplamda 31 milyon TL borcu olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 17 Şubat'ta başvuruda bulunan şirketin Türkiye’de toplam 78 şubesi ve 430 kadar çalışanı bulunuyor.

Konkordato talebinde bulunulan şirket adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 5 Şubat2025 tarihinde şirketin banka hesaplarına özel bir bankanın bloke koyduğu kaydedilerek “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” ifadeleri dikkat çekti.

Mahkemeye sunulan dilekçesinin devamında ise “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” ifadeleri kullanıldı.