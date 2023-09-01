Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig'in kapısından dönmüş! Süper Lig ekibi transferden son anda vazgeçti.. Dünyaca ünlü bir futbolcunun Süper Lig'in kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmeme sebebi..

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz haftalarda başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız isimlerin birer birer ülkemize geldiği transfer sezonunda bazı yıldız futbolcuların ise Süper Lig'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'un dünyaca ünlü bir yıldız ile her konuda anlaştığı ancak daha sonra bu transferden vazgeçtiği iddia edildi.

Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Konyaspor yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için gerekli bölgelere takviyeler gerçekleştiriyor.

Yeşil beyazlıların dünyaca ünlü futbolcu Dimitri Payet ile her konuda anlaştığı ancak daha sonra Konyaspor'un transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Konyaspor transferden vazgeçti

Dimitri Payet Konyaspor'dan yıllık 1,5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. Fransız oyuncu ile her konuda anlaşıldı fakat transferden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçildi.

Dimitri Payet transferinden vazgeçen Konyaspor geçtiğimiz günlerde bir başka Fransız yıldız Steven Nzonzi'yi renklerine bağladığını açıklamıştı..