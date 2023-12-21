Dünyanın en temiz havasına sahip olan şehirler açıklandı! Birisi de burnumuzun dibindeymiş… Dünyada hava kirliliği gün geçtikçe artarken ter temiz bir nefes almaya duyulan özlem giderek artıyor. İşte, tertemiz bir hava almak isteyenler için dünyanın en temiz havasına yerler…

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Dünya genelinde her geçen gün artarak devam eden ve büyük bir endişe yaratan hava kirliliği sorunuyla yüz yüzeyken açıklandı. Öyle şehirler varmış ki havaları ter temiz. Üstüne üstlük biriside burnumuzun dibinde.

İşte o şehirler…

Zürih, İsviçre

Dünyanın en temiz havasına sahip şehirleri arasında bir numara Zürih. Kirlilik durumu, 12 aylık bir süre boyunca ölçülen ortalama PM2.5 seviyeleri temelinde belirlenir. Ve bu İsviçre şehri yıllık 0,51 µg/m3 değer elde etti ki bu da onu dünyadaki en düşük değer yapıyor.

Reykjavik, İzlanda

Zürih'in hemen arkasından ise Reykjavík geliyor. Reykjavík, İzlanda'nın en büyük şehri ve başkenti olmasına rağmen, ülkedeki en temiz şehir unvanını gururla taşıyor. Yıllık 1,9 µg/m³ PM2,5 seviyeleri ile, daha fazla alternatif enerji kaynağı kullanmaya odaklanması sürpriz olmamalı.

Launceston, Tazmanya

Tazmanya'nın kuzeyindeki bir şehir olan Launceston, hava kirliliğinin en az olduğu başka bir bölge. Yıllık PM2.5 seviyeleri on iki aylık dönemde yaklaşık 3.68 µg/m3'e ulaşır.

Honolulu, Hawaii

Hawaii'nin başkenti önemli bir turizm merkezi olmasına rağmen, hala dünyanın en temiz havasına sahip şehirlerinden birine sahiptir. Yapılan ölçümler bu alandaki PM2.5 seviyesinin yıllık 4.04 µg/m3 civarında olduğunu gösteriyor ki bu mükemmel bir sonuç.

Bergen, Norveç

Renkli Bergen kasabası, dünyanın en iyi hava kalitesine sahip şehirlerinden bir diğeri. PM2.5 seviyeleri yılda yaklaşık 4.39 µg/m3 olarak ölçülüyor, bu da burayı sadece sakinler için değil, tüm ziyaretçiler için mükemmel bir yer haline getiriyor.

Wollongong, Avustralya

Bu Avustralya sahil şehri, yalnızca nefes kesici manzaralar değil, aynı zamanda temiz hava da sunuyor. Yıllık PM2.5 seviyeleri yaklaşık 4.51 µg/m3 ile dünyanın en az kirli şehirleri listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Trondheim, Norveç

Trondheim, dünyadaki en az kirli şehirler sıralamasında bir başka gururlu İskandinav temsilcisidir. Ve bu, yılda yaklaşık 4,77 µg/m3 olan düşük PM2,5 seviyeleri sayesindedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün PM2.5'e uzun süreli maruz kalmanın 5 µg/m3 (metreküp hava başına 5 mikrogram) eşiğinin altında olması gerektiğini belirten sağlık temelli yönergeler yayınladığını belirtmekte fayda var.

Bursa, Türkiye

İşte, en güzel ve en yakın olanını sizin için sona sakladık. Marmara'nın en gelişmiş şehirleri arasında yer alan Bursa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre Türkiye'nin en temiz havasına sahip ili.